Amigo do influenciador que morreu em acidente afirma que ele não havia bebido: “estava a trabalho”

Lucas Alexandre Barros de Sousa teria perdido o controle do veículo na saída de um evento, em Anápolis

Thiago Alonso - 22 de junho de 2024

Lucas Alexandre tinha 22 anos e era estudante de medicina veterinária e influenciador. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um amigo do influenciador Lucas Alexandre Barros de Sousa, de 22 anos, que morreu durante um acidente de trânsito na madrugada deste sábado (22), afirmou que o jovem estava voltando de uma festa a trabalho e não havia consumido bebida alcoólica.

Conforme um áudio obtido pelo G1, o colega teria dito que Lucas — que dirigia o carro no momento do ocorrido — teria perdido o controle do veículo após uma curva.

“A gente fez uma curva e o carro começou a sambar. Ele perdeu o controle, a gente saiu da estrada, entrou em uma valeta, saiu rampando e na hora que rampou, caiu de cabeça para baixo”, explicou.

O jovem ainda relata que a parte na qual o influenciar estava, teria sido ainda mais atingida pelo impacto.

“Quando olhei para o lado, Lucas já não estava com vida. Parece que não estou acreditando ainda”, detalhou.

O acidente aconteceu na GO-020, em Goiânia, quando eles voltavam de um evento a trabalho, que havia ocorrido em Anápolis.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo onde o estudante de medicina veterinária estava, saiu da pista e capotou. O jovem ficou preso as ferragens e não resistiu ao ocorrido.