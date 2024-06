Chega nova função no WhatsApp que quem busca encontrar um amor vai adorar

Que o WhatsApp é um dos aplicativos de mensagens mais utilizadas no mundo, você já sabe.

Além disso, o app também é muito utilizado para paquerar e passar o dia conversando com o crush.

Ademais, o software tem inúmeras funções para manter contato com diversas pessoas, sejam parentes que moram longe, amigos ou até usar como ferramenta de trabalho. Tudo isso para quem precisa trocar informações de forma imediata.

E agora mais uma mudança chega para aprimorar a experiência dos usuários enquanto usam o aplicativo.

A informação foi divulgada pelo WABetaInfo e a novidade começou a ser disponibilizada para todos os usuários da versão estável do aplicativo, tanto no Android quanto no iOS.