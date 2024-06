Mãe decide denunciar filho à PM após descobrir série de furtos em São Miguel do Araguaia

Durante operação, suspeito teria tentado se esconder no telhado, mas sem sucesso

Gabriella Pinheiro - 22 de junho de 2024

(Foto: Reprodução/ TV Anhanguera)

Uma mãe, de 38 anos, resolveu denunciar o próprio filho à polícia, após descobrir que o rapaz havia cometido uma série de furtos em comércios de São Miguel do Araguaia, que fica na região Norte de Goiás.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a mulher teria se deslocado até o batalhão e contado aos policiais que o menino havia furtado um relógio inteligente da irmã.

O homem foi preso após equipes receberem uma denúncia envolvendo um furto de mais de R$ 500 em uma farmácia.

Além do crime, o homem também teria invadido duas clínicas e levado diversos objetos. Assim, militares iniciaram as diligências e conseguiram localizar o endereço do suposto autor.

Durante a operação, o suspeito teria tentado fugir e se esconder no telhado da vizinhança, mas sem sucesso.

Questionado, ele confirmou que havia invadido a farmácia e que teria subtraído dois celulares e um notebook das clínicas. Os objetos foram dados a um a homem, que aceitou os itens como pagamento em troca de pedras de crack.

A captura do suspeito foi realizada na última quarta-feira (18) e os produtos foram recuperados e levados à delegacia, junto com os envolvidos.