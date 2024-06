Publicado edital de seleção para estágio no Governo de Goiás com bolsas de R$ 1 mil e benefícios

Inscrições podem ser feitas de forma online, sem cobrança de taxa

Gabriella Pinheiro - 22 de junho de 2024

Governo de Goiás. (Foto: André Saddi).

A Secretaria de Estado da Administração (Sead) do Governo de Goiás publicou o edital de seleção para estágio destinado aos beneficiários do Programa Universitário do Bem (Probem), da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG).

São 96 oportunidades disponíveis para diversas áreas de atuação em diferentes unidades do Executivo estadual. Os aprovados receberão uma bolsa de estágio no valor de R$ 1 mil, auxílio-transporte de R$ 100 e seguro contra acidentes pessoais, contratado em benefício do estagiário.

As inscrições serão feitas de forma exclusivamente online, por meio do site http://selecao.go.gov.br/, a partir da próxima segunda-feira (24) e seguem até o dia 05 de julho. Não será cobrada taxa.

Para participar do processo seletivo, o estudante deve estar matriculado em uma das instituições de ensino superior listadas no edital e ser beneficiário do Probem.

A seleção acontecerá em três etapas, sendo elas: validação do candidato na lista de beneficiários do Probem; análise curricular e entrevista, conforme previsto no edital.

Os selecionados terão uma jornada semanal é de 20h semanais e o período de estágio de no máximo 2 anos.

Mais informações estão disponíveis no edital.