Após derrota da Anapolina, torcedores se enfurecem e tentam partir para cima dos membros da diretoria e comissão técnica

Tumulto se iniciou após time perder de 2 a 1 para o Grêmio Anápolis, caindo assim para 4ª posição na tabela da Divisão de Acesso

Isabella Valverde - 23 de junho de 2024

Testemunhas tiveram que intervir até que os ânimos se acalmassem. (Foto: Rádio São Francisco/Jonathan Cavalcante)

Insatisfeitos com a derrota do Anapolina, durante partida do Campeonato Goiano da Divisão de Acesso, que ocorreu neste sábado (22), no Estádio Jonas Duarte, em Anápolis, um grupo de torcedores tentou agredir membros da diretoria e da comissão técnica do clube, especialmente o ex-jogador Gil Baiano e o diretor executivo de futebol e presidente do time, Fernando Correia.

Imagens registradas pela reportagem da rádio São Francisco mostram que toda a confusão teria se iniciado quando a equipe se dirigia aos vestiários.

De forma hostil, os torcedores da Rubra fizeram duras críticas aos membros do clube, tentando até mesmo partir para agressão física.

No meio da confusão, crianças, outros torcedores e até mesmo a imprensa tiveram que entrar no meio para intervir.

Posteriormente, os ânimos se acalmaram um pouco, o que não impediu que os atletas também fossem alvo de críticas e cobranças.

No jogo deste sábado, o Anapolina perdeu de 2 a 1 para o Grêmio Anápolis, caindo assim para 4ª posição na tabela da Divisão de Acesso.