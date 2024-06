Com apenas maizena, ovo e muçarela, você consegue fazer esse delicioso bolinho

Receitinha bem simples, rápida e fácil se tornou a queridinha do momento na internet

Magno Oliver - 23 de junho de 2024

(Foto: Captura de Tela/Instagram /luana.receitas_)

Com as férias se aproximando cada vez mais, já pensou em preparar gostosas bolinhas de queijo que vão te deixar com água na boca, usando apenas três ingredientes comuns?

Isso mesmo que você leu! Viralizou nas redes sociais uma receita que você pode fazer em casa para agradar a todos em qualquer ocasião.

Com um preparo simples e uma textura crocante e que desmancha na boca, essa receita vai ser a queridinha do seu final de semana.

Com apenas maizena, ovo e muçarela, você consegue fazer esse delicioso bolinho

Ninguém consegue resistir a um prato delicioso e bem no estilo petisco de boteco, não é mesmo? E que tal fazer um dos aperitivos mais populares dos bares no conforto do seu lar e com 3 ingredientes?

As crocantes e deliciosas bolinhas de queijo ganharam um lugar cativo no coração dos brasileiros, porém, muitas pessoas ainda não sabem como prepará-las.

É aí que o canal no Instagram da @luana.receitas_ viralizou nas redes sociais ensinando os seguidores a preparar o clássico petisco de boteco.

“Você sabia que se você pegar maizena, ovo e muçarela, você faz essa bolinha de queijo perfeita? Vem comigo!”, diz Luana já no início do vídeo.

Para reproduzir a receita, você vai precisar de:

– 200 gramas de muçarela ralada;

– 2 colheres de maizena;

– 1 ovo;

– panela para fritar;

– 1 pouco de óleo para fritar as bolinhas.

Como preparar

Em um recipiente, junte a muçarela, a maizena e o ovo. Em seguida, misture toda essa massa até ficar bem incorporada e criar uma consistência grossa e amarelada.

Depois disso, você vai fazer bolinhas e fritar no óleo quente. A textura fica perfeita e o queijo fica extremamente derretido.

Confira o vídeo completo da receita:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luana – Receitas 🍒✨ (@luana.receitas_)

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo digital e em tempo real para você!