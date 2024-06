Saiba quem é Igor Viana, influenciador de Anápolis que teve áudios comprometedores sobre a filha vazados

Antes de passar pelo atual 'cancelamento' que, inclusive, foi formalizado como denúncia à Polícia Civil (PC), jovem protagonizou por outros episódios duvidosos

Samuel Leão - 23 de junho de 2024

Igor Viana e a filha Sophia Viana. (Foto: Reprodução)

Diminuindo mulheres pela aparência, em um vídeo publicado nas redes sociais em 2020. Foi assim o início da polêmica carreira do “influencer” de Anápolis, Igor Viana. Após quatro anos, a estratégia de fazer vídeos polêmicos tomou outro rumo, com o jovem, de 24 anos, passando a utilizar a filha como centro das atenções.

À época, no que teria sido uma “primeira jogada” para viralizar e ganhar palco nas redes, ele disparou: “Eu não pego mina abaixo dos 50 kg mano. É um padrão que estabeleci. Eu acho que essa parada de estria nem é discutível. Quando vejo menina com estria eu passo mal. Me dá meio que nojo, parece que vai rachar”.

Antes de passar pelo atual ‘cancelamento’ – formalizado como denúncia à Polícia Civil (PC), que irá investigar o destino das doações que recebia, em nome da filha – Igor passou por outros episódios duvidosos.

Em 2022, fez uma denúncia contra outro homem, que teria tentado invadir a casa dele e o hostilizado. Na ocasião, em uma atitude que destoa do perfil exibido por ele nas redes, afirmou ser bissexual ao sofrer os ataques, enquanto gravava todo o ocorrido.

Naquele tempo, uma influencer que produz conteúdo adulto anunciou a chegada de uma filha – que seria a pequena Soso.

Segundo ela, após realizar testes de DNA com cinco homens, descobriu que o pai era Igor, quem ela disse ser um grande amigo, e assim ele ficou conhecido como “Pai da Soso”. Ele ‘vestiu’ esse perfil nas redes sociais, passando a divulgar registros da criança, que nasceu com paralisia cerebral.

Também investindo na carreira de rapper, publicou o anúncio de uma parceria com o DJ Alok. Após comemorar a conquista, apareceu novamente nas redes sociais em um vídeo “surtando”, no qual debocha dos músicos anapolinos e afirma não ter perdido a parceria anunciada.

“Luto pelos artistas da panelinha de Anápolis. Invejosos, haters!”, disse. Todavia, depois da cena, não houve mais nenhuma publicação dando continuidade ao projeto com o DJ.

Por fim, em abril de 2024, ele realizou uma live com a filha, na qual chegou a denunciar, em jornais e portais, comparações feitas pelos internautas apontando semelhanças da pequena Sophia ao ‘Tio Paulo’, idoso que se tornou notícia em todo o país.

Momento atual

Após pavimentar a “carreira” com diversos altos e baixos, o jovem se viu no olho do furacão de outra polêmica, exposta em áudios nos quais fala sobre a esposa utilizar as “doações para ir em motéis” e dizer que “só queria comer alguém, mas tenho uma filha com deficiência”.

Internautas também passaram a contestar algumas vaquinhas realizadas por ele, como foi o caso de uma com o intuito de comprar uma geladeira. Segundo seguidores, Igor teria ganhado o eletrodoméstico de uma ótica da cidade, e depois não prestou esclarecimentos sobre o uso do dinheiro arrecadado.

Raquel Viana, mãe do jovem, também emitiu um posicionamento, expressando desaprovação às ações do filho e revelando que sofreu intimidações de internautas, que teriam ameaçado o comércio dela.

“Se vocês gostam de acreditar no marketing que ele faz para engajar, não posso fazer nada, nunca aprovei isso”, afirmou, complementando: “Estamos recolhendo os perfis de todos que estão ameaçando apedrejar nossa loja e estão sendo encaminhados para a delegacia”.

Nesse contexto de desentendimentos e denúncias, o jovem segue com a produção de conteúdos na internet. Igor alegou que os áudios seriam um “deepfake” – termo usado para indicar uma falsificação da voz, e publicou, na tarde deste domingo (23), uma nova música romântica no Youtube, sem se pronunciar na legenda.