Concurso público é aberto em Goiás com salários de mais de R$ 5 mil

Cargos são para profissionais de nível fundamental, médio, técnico e superior

Isabella Valverde - 24 de junho de 2024

Pessoas realizando provas de concurso. (Foto: Marcos Santos/USP Imagens)

Com 143 vagas disponíveis, a Prefeitura de Aparecida do Rio Claro, cidade na região Oeste de Goiás, lançou um novo concurso público, com oportunidades para contratação imediata e formação de cadastro de reserva.

Sob organização do Instituto de Tecnologia e Educação (ITEC), os cargos são para profissionais de nível fundamental, médio, técnico e superior.

Para profissionais com fundamental incompleto, as vagas disponíveis são para: Eletricista, Gari, Merendeira, Guarda Noturno e Motorista.

Interessados com nível técnico podem concorrer ao cargos de Técnico em Enfermagem, assim como Auxiliar de Dentista.

As vagas de Agente Comunitário de Saúde, Fiscal Arrecadador e Auxiliar de Higiene e Alimentação exigem apenas nível médio.

Por outro lado, Agente de Contratação, Agente de Recursos Humanos, Monitor Escolar, Fonoaudiólogo, Odontólogo, Nutricionista, Fisioterapeuta, Professor de Pedagogia, Matemática, Língua Portuguesa e Inglesa, Psicólogo, Secretário Escolar, Assistente Social e Farmacêutico exigem nível superior.

Os salários ofertados dependem do cargo escolhido, podendo variar de R$ 1.320,48 a R$ 5.065,34. As jornadas de trabalho são de 20 a 40h semanais.

Os interessados podem se inscrever até o dia 09 de agosto, por meio do site da banca organizadora do Instituto ITEC. A taxa de inscrição varia entre R$ 90 a R$ 180.

As provas objetivas serão aplicadas no dia 25 de agosto, sendo compostas por Língua Portuguesa, Conhecimentos Gerais, História e Geografia de Goiás e do Município, Atualidades e Informática e Conhecimentos Gerais, História e Geografia de Goiás e do Município, Atualidades e Informática.

Os candidatos as vagas de professor terão ainda que passar por uma prova de títulos.

O edital com mais detalhes pode ser consultado na página oficial da banca organizadora.