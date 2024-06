Jovem morre em acidente de carro após colegas fugirem sem prestar socorro

Laura Rafaella Nascimento, de 24 anos, só foi atendida após uma pessoa passar pelos destroços e vê-la dentro do veículo

Thiago Alonso - 24 de junho de 2024

Laura Rafaella tinha 24 anos e tinha um filho pequeno. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Uma jovem, de 24 anos, morreu na noite deste domingo (23) após se envolver em um grave acidente de trânsito enquanto saía de uma festa, na GO-521, na região do Entorno do Distrito Federal (DF).

Laura Rafaella Nascimento era uma das passageiras do veículo, que estaria sendo dirigido por uma amiga. Além delas, outras duas garotas também estavam no carro.

Segundo o Correio Braziliense, as jovens estavam tomando bebida alcoólica na festa de aniversário do namorado da motorista, que ocorria em uma chácara em Quilombo Mesquita, a 11 km de Cidade Ocidental.

No entanto, em certo momento, elas teriam decidido sair no automóvel, mesmo embriagadas, para comprar mais bebida alcoólica.

Dessa forma, as quatro teriam se dirigido até um estabelecimento, onde compraram cerveja. Contudo, na volta para a chácara, a condutora teria tentado fazer uma ultrapassagem perigosa, ocasionando o acidente.

O carro onde estavam as quatro vítimas teria capotado diversas vezes, momento em que Laura teria sido jogada para fora pelos para-brisas traseiros.

A motorista e as outras duas ocupantes teriam fugido do local sem prestar socorro à amiga, que só recebeu ajuda muito tempo depois, quando uma pessoa teria passado pelos destroços e visto a jovem no chão.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegaram a ser acionadas, mas constataram que a garota estava sem vida assim que chegaram ao local.

Segundo a Polícia Civil (PC), as três sobreviventes foram internadas, sendo que duas delas foram encaminhadas para o Hospital Municipal de Cidade Ocidental (HMCO), enquanto a outra foi levada para o Hospital Regional de Santa Maria (HRSM).

Depois da ocorrência, a família de Laura Rafaella teria registrado um boletim em uma delegacia da Polícia Civil (PC).

Agora, ficará a cargo das autoridades competentes as devidas investigações sobre o caso.