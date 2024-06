Matula Cênica traz a Anápolis espetáculo gratuito “A descoberta das Américas”, com Julio Adrião

Peça conta história de um homem simples, mas esperto e carismático que consegue escapar da Santa Inquisição ao embarcar em direção ao Novo Mundo

Gabriella Licia - 25 de junho de 2024

(Foto: Divulgação)

O Grupo Matula Cênica traz a Anápolis no próximo dia 03 de julho o espetáculo “A descoberta das Américas”, com o renomado ator Julio Adrião. O solo tem direção de Alessandra Vanucci e será exibido às 19 horas no Teatro Municipal. Os ingressos são gratuitos e devem ser retirados digitalmente através da plataforma Sympla.

Além da apresentação para o público, também será realizada uma oficina a fim de promover o compartilhamento dos saberes teatrais. Para Julio, o encontro com o Grupo Matula Cênica representa uma grande oportunidade de aprendizagem mútua. “A oficina é um espaço de experimentação a partir da ação a ser narrada, onde mais importante do ‘o que’ se conta, é o ‘como’ cada um explora suas ferramentas para desenvolver a narrativa”, explica o ator.

Reconhecido como um dos principais nomes da dramaturgia contemporânea, Julio Adrião encena o solo narrativo “A descoberta das Américas”, de Dario Fo, há quase 20 anos. Além do papel, que lhe rendeu o Prêmio Shell RJ de melhor ator em 2005, Julio também participou da minissérie “Amazônia, de Galvez a Chico Mendes” (2007), de Gloria Perez, exibida na Rede Globo. Adrião também atuou em produções de peso do cinema nacional, como “Nise – O coração da loucura” (2015), de Roberto Berliner, “Disparos” (2012), de Juliana Reis, “Tropa de elite 2 – O inimigo agora é outro” (2010), de José Padilha e “Verônica” (2009), de Maurício Farias.

A descoberta das Américas

A história da peça acompanha a vida de Johan Padan, um homem simples, mas esperto e carismático que consegue escapar de ser executado na fogueira pela Santa Inquisição ao embarcar em direção às Américas. O protagonista embarca em Sevilha, na Espanha, em uma das caravelas de Cristóvão Colombo. Já do outro lado do Oceano Atlântico, Johan sobrevive a um naufrágio, testemunha massacres, é preso, escravizado e quase acaba devorado pelos canibais. Com o tempo, ele aprende a língua indígena e se torna uma espécie de líder religioso para os nativos em uma batalha de libertação contra os colonizadores.

“O espetáculo A descoberta das Américas está em seu 19° ano de itinerância, e isso só aumenta a nossa responsabilidade, por conta da expectativa gerada.

Cada nova função é um novo único espetáculo que é construído”, diz Julio Adrião.

Xandra El Afiouni, gestora e atriz do Matula Cênica, destaca a potência do espetáculo ao falar sobre o encontro com o ator. “Conhecemos o Julio Adrião através de um projeto que os parceiros da Territorio Cultural estavam desenvolvendo e ficamos maravilhadas com a potência da peça ‘A Descoberta das Américas’. Em cena está apenas o ator, sua presença cênica e mudanças de luz… e apenas isso basta para segurar a plateia fissurada em uma peça que tem quase 1 hora de duração”, conta a gestora.

“A pegada de Dario Fo tanto no texto como na estética de representação, intercalando uma narração potente e divertida com uma gestualidade bem intecionalizada em prol da historia a ser narrada… por vezes assumindo o papel de narrador e por vezes entrando na história como personagens. Como nosso grupo também trabalha sobre a perspectiva da narração (espetáculo Sobre Figos e Folhas) vemos na oficina do Julio uma forma de ampliarmos nosso repertório estético e técnico tanto para revisitarmos nos nossos espetáculos quanto para a criação de novos produtos cênicos”, conclui Xandra.

O espetáculo “A descoberta das Américas” é trazido a Anápolis pelo grupo Matula Cênica através do edital de Fomento ao Teatro do Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás 2023. A iniciativa tem apoio da Escola de Teatro de Anápolis e Flor de Pequi Produções Artísticas.

Serviço

Espetáculo “A descoberta das Américas”

Data: 03 de julho

Horário: 19h

Local: Teatro Municipal de Anápolis

Duração: 80 minutos

Classificação Indicativa: 14 anos

Texto Original: Dario Fo

Tradução e Adaptação: Alessandra Vannucci e Julio Adrião

Direção: Alessandra Vannucci

Atuação: Julio Adrião