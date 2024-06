Tudo pronto para evento que vai colocar Aeroporto de Goiânia em destaque na América Latina

Terminal deve reunir aficionados pela aviação, além de fabricantes, proprietários e outros

Samuel Leão - 25 de junho de 2024

Aeroporto de Goiânia. (Foto: Infraero/Divulgação)

O Aeroporto Internacional de Goiânia irá sediar a maior feira de aviação do Centro-Oeste já nesta quarta (26) e quinta-feira (27). Se trata do 4º Congresso Aeromédico da América Latina (CONAER), e da Aviation XP Centro-Oeste.

São dois eventos de renome no segmento, que devem reunir aficionados pela aviação, além de fabricantes, proprietários e outros. Essa será a terceira vez que ele ocorre na unidade, que dois já administrados pela CCR Aeroportos.

Fazem parte do evento encontros com profissionais da saúde, especializados na área, pilotos, empresas e organizações do mundo da aviação. Haverá também a parceria e apoio da Associação Brasileira de Operações Aeromédicas (ABOA).

Receber um encontro dessa magnitude reforça a consolidação do Santa Genoveva como um hub estratégico na região, se tornando referência no tráfego aéreo pelo Centro-Oeste.

“O Aeroporto de Goiânia é o mais movimentado da região Centro-Oeste, sendo forte na aviação geral e desempenhando um papel crucial na conectividade e no desenvolvimento econômico local. Receber esses dois eventos reforça o potencial do aeroporto e oferece uma oportunidade para mostrar nossos serviços e produtos aos parceiros”, apontou Graziela Delicato, gerente executiva de negócios aéreos da CCR Aeroportos.

Em 2022, a Aviação Geral, também chamada de Aviação de Negócios, cresceu 6,9% no Brasil, em comparação com o ano anterior, segundo o Anuário Estatístico de Tráfego Aéreo 2023 do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA). Nesse contexto, o Aeroporto de Goiânia ficou em 6º lugar no ranking de movimentação do país de aviação geral, com cerca de 30 mil pousos e decolagens.