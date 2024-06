Advogado que fugiu pela janela de prisão em Goiânia é capturado a mais de 230 km da cidade

Adelúcio Lima Melo havia quebrado uma janela para conseguir escapar da unidade prisional

Thiago Alonso - 26 de junho de 2024

Adelúcio Lima Melo havia quebrado uma janela para fugir do local. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A Polícia Civil (PC) capturou no início da noite desta quarta-feira (26), o advogado Adelúcio Lima Melo, que havia fugido durante a madrugada do último domingo (23), da Casa do Albergado Ministro Guimarães Natal, em Goiânia, onde estava preso.

O criminoso foi encontrado em Rio Verde, município a 230 km da capital, por equipes do Grupo Antissequestro da Delegacia Estadual de Investigações Criminais, em conjunto com a Polícia Penal (PP).

Junto ao autor, os agentes também prenderam outra pessoa que teria auxiliado na fuga.

O advogado teria conseguido escapar da unidade prisional quebrando a grade de proteção de uma janela e, em seguida, montando uma espécie de “escada” com móveis do local para pular o muro. Ele estava instalado em uma sala destinada a advogados, o que teria facilitado a evasão.

Agora, Adelúcio será encaminhado para uma unidade de segurança máxima, devido ao risco de ele escapar novamente.

Em tempo

Adelúcio Lima Melo foi condenado, na última quarta-feira (19), por ser o mandante do assassinato do também advogado Hans Brasiel da Silva.

O profissional, de 31 anos, foi morto em fevereiro de 2020, em Aruanã, após uma disputa por conta de um cliente.

Além do fugitivo, Wuandenberg Alves Faria e Rafael Alves da Silva também foram sentenciados a 15 e 16 anos de prisão, respectivamente, por estarem envolvidos no crime.