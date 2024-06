Cadeado Galaxy: ferramenta “explode” seu celular e impede o acesso de ladrões

Proteja os dados do seu aparelho fazendo uma simples ligação

Pedro Ribeiro - 26 de junho de 2024

(Foto: Captura de tela/Youtube/JG Tech)

Infelizmente no Brasil o roubo de celular é algo muito comum. Além de passar por um trauma como este, perder o aparelho e todas as informações que estão nele pode trazer riscos para você e seus dados.

Mas já pensou se existisse uma ferramenta que simplesmente “explodisse” o celular para que ninguém mais pudesse usá-lo?

Pois bem, existe um recurso que praticamente faz isso por você, mas sem a parte que ele exploda literalmente.

Caso você tenha tido a infelicidade de ser furtado ou até mesmo assaltado e os bandidos levaram o seu celular, existe uma forma de deixar o seu aparelho inutilizável para qualquer pessoa que tente acessá-lo.

Pois é, essa ferramenta se chama Cadeado Galaxy e pode ser usada por pessoas que possuem telefones da marca Samsung.

Vamos explicar para você como funciona e como você pode “explodir” o celular.

Primeiramente, é bom deixar claro que a ferramenta bloqueia o seu smartphone de maneira muito rápida.

Tudo isso com um telefonema ou então acessando o site do Cadeado Galaxy. Mas primeiro você precisa fazer o cadastro no site oficial da empresa.

Outro fato importante é que esse recurso não está disponível gratuitamente para todos os aparelhos Samsung.

No site você também irá encontrar os celulares que podem utilizar este software.

Caso o seu celular, não tenha a versão gratuita, ainda sim você pode fazer a utilização do recurso.

Os valores são de R$ 39,90 (para um ano de cobertura) ou R$ 59,90 (para dois anos de cobertura).

Confira os pré-requisitos para o Cadeado Galaxy em seu celular:

O aparelho deve ser da linha Samsung Galaxy;

Deve ter sistema operacional Android ou superior;

Utilizar o software original da Samsung;

Deve ter sido fabricado no Brasil

Não pode ter reserva de domínio ou gestão empresarial.

