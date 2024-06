Criança de 10 anos é abusada sexualmente por namorado da mãe enquanto dormia

Madrasta da pequena teria notado amudança de comportamento na garota e acionado autoridades

Davi Galvão - 26 de junho de 2024

Homem foi preso após denúncia da madrasta. (Foto: Divulgação/PC)

A Polícia Militar (PM) prendeu um vigilante, de 40 anos, suspeito de abusar da filha da namorada, uma criança de apenas 10 anos, enquanto a pequena dormia, em Senador Canedo. A denúncia foi feita pela madrasta da menor, que notou que a garota estava abalada ao chegar em casa.

Conforme relatado às autoridades, a menina é filha de pais separados e mora com o pai e a companheira dele, sendo que aos finais de semana fica na casa da mãe e do namorado dela.

Foi justamente no último sábado (22), quando foi para a casa da genitora, que os abusos teriam acontecido. Ao retornar a casa do pai, no dia seguinte, a madrasta notou o comportamento estranho da garota e a questionou se algo havia ocorrido.

Ela então contou que, enquanto dormia, o padrasto teria abusado dela. A pequena ainda relatou que o homem lhe beijou, saiu e foi dormir.-

Após o ocorrido, ela teria se sentido envergonhada e com medo, motivos pelos quais não contou o ocorrido para a mãe.

A madrasta então acionou a Polícia Militar, que coletaram informações acerca do paradeiro do suspeito, que trabalha como vigilante em Bonfinópolis. O homem foi localizado e autuado em flagrante por estupro de vulnerável.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil (PC).