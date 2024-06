Emater fará doação da safra de pequi de 2024 para famílias goianas

Iniciativa visa auxiliar na alimentação de pessoas que estejam em situação de vulnerabilidade social

Samuel Leão - 26 de junho de 2024

Pequi. (Foto: Divulgação/ Nivaldo Ferr/Brunno Falcão)

A Emater Goiás, em parceria com a Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), anunciou a doação da safra de pequi de 2024. O termo foi assinado na terça-feira (25) e visa contribuir com a alimentação de pessoas em vulnerabilidade social.

A distribuição será feita pelo Banco de Alimentos da OVG, que realiza arrecadações anuais e entregará os alimentos nos 246 municípios goianos para famílias cadastradas nos programas sociais do governo.

Os pés que serão doados são cultivados na Estação Experimental Nativas do Cerrado, na sede da Emater, em Goiânia. O local possui cerca de mil plantas e reúne diferentes variedades do fruto, que passaram por técnicas como enxertia e alporquia.

Em 2023, a iniciativa doou 1,2 mil toneladas de alimentos in natura, além de quase 500 mil pacotes de frutas desidratadas. No mesmo período, foram colhidas 10 toneladas do fruto e, devido à grande produção, 7,5 delas foram doadas para o Banco de Alimentos da OVG, na época.

Neste ano, a expectativa segue a mesma, buscando complementar a alimentação da população com esse alimento simbólico para a cultura e culinária goiana.

“O Banco de Alimentos da OVG hoje conta com as doações de empresas e instituições para garantir alimentos de qualidade na mesa de milhares de goianos em todo estado”, pontuou a diretora geral da OVG, Adryanna Caiado.

Vale lembrar que os alimentos são provenientes de doações, feitas por concessionários, permissionários e pequenos produtores, os quais se unem para abastecer os estoques do órgão, coibindo o desperdício de alimentos.