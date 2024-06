Homem desaparece após fazer exames médicos e pedir carona para amigo, em Ouvidor

Corpo de Bombeiros acionou drones e até mesmo equipe de resgate com cães para ajudar a localizar a vítima, de 44 anos

Thiago Alonso - 26 de junho de 2024

Geziel Francisco Almeida, de 44 anos, foi visto no último sábado (22). (Foto: Reprodução)

Está desaparecido desde o último sábado (22) o pedreiro Geziel Francisco Almeida, de 44 anos. O homem foi visto pela última vez em um trevo de acesso à cidade de Três Ranchos, no Sudeste de Goiás.

Antes do desaparecimento, Ziel – como é conhecido o homem, que mora em Catalão – teria enviado mensagens via WhatsApp para a irmã, informando que estava no Hospital Municipal Santo Antônio, em Ouvidor.

Lá, ele teria realizado um exame de eletrocardiograma, fato confirmado pela equipe da instituição. Assim, a vítima pediu para que a mulher o buscasse na unidade de saúde.

No entanto, Geziel teria recebido carona de outra pessoa, um amigo, que o buscou de motocicleta. Contudo, antes da ajuda, o trabalhador teria solicitado que o piloto não passasse pela rodovia principal.

Assim, obedecendo ao pedido do colega, o pedreiro foi deixado em um trevo de acesso à cidade de Três Ranchos, onde terminaria o trajeto sozinho.

O que o amigo não sabia é que essa seria a última vez que Geziel seria visto.

Assustados, familiares do homem iniciaram buscas na região por conta própria, mas, sem sucesso, decidiram solicitar o socorro do Corpo de Bombeiros, que utilizou drones em áreas estratégicas para tentar localizar a vítima.

Apesar das frustrações, um grupo de voluntários, entre eles parentes do pedreiro, continuaram procurando nas matas e fazendas, também sem êxito.

Dessa forma, uma equipe de Busca, Resgate e Salvamento com Cães (BRESC) foi solicitada para auxiliar nas diligências. Porém, até o final da tarde desta quarta-feira (26), Geziel ainda não tinha sido encontrado.