Naiara Azevedo, Leonardo e Almir Sater são presenças confirmadas para o Mais Araguaia

Shows irão desde o sertanejo ao rock e contarão com artistas de renome regional e nacional

Davi Galvão - 26 de junho de 2024

(Foto: Montagem/ Portal 6)

Já nesta quinta-feira (27), terá início mais uma edição da Temporada Mais Araguaia. O evento contará com grandes nomes que vão desde o sertanejo até o rock, além de diversos artistas e DJs se apresentarão nos principais centros turísticos banhados pelo rio Araguaia.

Abrindo o cronograma, no município de Aragarças, a dupla Cleber & Cauan sobe aos palcos a partir das 21h, no espaço montado na Avenida Beira Rio, onde apresentarão as músicas do novo álbum “Saúde Mental”. Ao fim da noite, Jordana Felix encerrará a participação musical, com o show se iniciando às 23h.

Na sexta-feira (28), o cantor Kleo Dibah assume as apresentações, também às 21h, seguido por Com Bento às 23h. Já no sábado (29), Fred & Fabrício e Ruan & Leandro estão confirmados, enquanto no domingo (30) será animado por Naiara Azevedo e Mauro & Gabriel, a partir das 21h.

Durante o dia, a programação também acontece na Praia Quarto Crescente, ponto já famoso na cidade por atrair vários artistas do cenário regional e nacional.

Indo para Aruanã, nomes de peso também subirão aos palcos no mês de julho, com shows todas as sextas e sábados a partir das 17h30. Almir Sater abre o cronograma, no dia 05, Victor & Leo, no dia 12 e Leonardo, no dia 19, sempre no Palco Aruanã.

As cidades de Britânia, Nova Crixás e São Miguel do Araguaia também terão espetáculos e programações durante toda a Temporada.