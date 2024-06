Autorizado, novo concurso da Polícia Penal de Goiás tem salário revelado entre outras informações

Certame foi autorizado pelo Governo do estado e prevê disponibilização de 1,6 mil vagas

Gabriella Pinheiro - 27 de junho de 2024

Diretoria-Geral de Polícia Penal. (Foto: Divulgação/DGPP)

Autorizado pelo Governo de Goiás na noite de quarta-feira (26), o próximo concurso para cargos na Polícia Penal já teve as primeiras informações divulgadas.

Conforme o decreto assinado pelo vice-governador Daniel Vilela (MDB), ao todo, serão disponibilizadas 1,6 mil vagas para atuação na Diretoria-Geral do órgão.

Segundo o documento, o certame contará com prova objetiva, prova discursiva, avaliação por equipe multiprofissional para candidatos com deficiência e avaliação médica. Haverá também avaliações de aptidão física como parte do processo seletivo.

Em entrevista à Rádio Bandeirantes, o diretor-geral do órgão, Josimar Pires, afirmou que o edital sobre o certame deve ser lançado em breve e que o processo seletivo será um dos mais concorridos. As vagas devem estar em exercício até o ano de 2026.

“É importante que as pessoas estejam preparadas para um dos concursos de segurança pública do estado que será um dos mais concorridos. Estimativa de 80 mil candidatos”, disse.

Conforme ele, os interessados em participar do processo seletivo devem ter formação escolar em nível superior e os selecionados terão salário inicial de R$ 5.707,72.

Mais informações sobre o certame devem ser disponibilizadas em breve.