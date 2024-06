Detran Goiás anuncia leilão com 1,1 mil veículos; saiba como participar

Lotes estarão abertos para a visitação de compradores interessados entre os dias 02 e 04 de julho, no espaço que fica na GO-020

Samuel Leão - 27 de junho de 2024

Pátio de carros apreendidos. (Foto: Reprodução)

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) anunciou que realizará, no dia 05 de julho, um grande leilão com 1.100 veículos, iniciando a partir das 09h.

Tais lotes estarão abertos para a visitação de compradores interessados entre os dias 02 e 04 de julho, em um espaço localizado na GO-020, pela Estrada Vicinal na altura do km 14, em Senador Canedo. Serão leiloados sucatas aproveitáveis e aproveitáveis com motor inservível.

Os interessados podem realizar visitas, das 9h às 11h30 e das 14 às 17h, no pátio do Grupo Leilo, responsável pela realização do leilão.

Podem participar do evento: pessoas jurídicas credenciadas no departamento ou no Detran de outros estados, que tenham o objetivo social de desmontagem e o comércio de peças e acessórios usados em veículos. Além disso, pessoas físicas só podem dar lances em veículos recuperáveis.

Para evitar golpes, o Detran orienta que as pessoas busquem informações no site oficial do órgão ou do Grupo Leilo, responsável pelo leilão.

“As pessoas devem ficar atentas aos canais oficiais e nunca oferecer pagamento adiantado”, destaca o presidente do Detran-Go, Delegado Waldir.

Vale frisar que é de responsabilidade do arrematante a utilização e o destino final dos veículos, e o mesmo responderá, civil e criminalmente, por qualquer uso ou destinação das sucatas em desacordo com as restrições estabelecidas no edital, tal qual na legislação pertinente ao desmanche.