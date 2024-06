Dona de imóvel leva murro no rosto após cobrar aluguel atrasado de antiga inquilina

Ela teria ainda o celular danificado quando tentou ligar para a Polícia Militar

Gabriella Pinheiro - 27 de junho de 2024

Celular da vítima, após ser arremessado no chão. (Foto: Reprodução)

A cobrança de um aluguel atrasado foi o estopim para o início de uma acalorada discussão e serviu de combustível para que um jovem, de 28 anos, agredisse uma mulher, de 56 anos, e até jogasse o celular dela no chão. O caso aconteceu na tarde de quarta-feira (26), em Trindade.

O pontapé para o desenrolar da situação começou quando a vítima, que alugava um imóvel para a esposa do suspeito, de 26 anos, foi até a nova propriedade do casal para conversar com a companheira dele sobre o débito, uma vez que ela era uma antiga inquilina.

Ao chegar no local, a locadora foi informada de que a jovem estaria tomando banho, o que fez com que a vítima aguardasse do lado de fora.

Foi nesse momento que o marido dela saiu de dentro da propriedade e foi em direção à mulher dizendo em tom ameaçador “Essa casa é minha, você não tem direito de entrar”.

Na sequência, a vítima teria dito que tinha o intuito de apenas conversar com a esposa do rapaz e não com ele e que, inclusive, não tinha o interesse de adentrar no imóvel.

Logo em seguida, ela ainda teria sido ofendida pelo homem, o que a fez ligar para a Polícia Militar (PM). No entanto, ao tentar telefonar para os militares, o homem pegou o celular dela e jogou o aparelho no chão.

Não satisfeito, ele ainda desferiu um soco no queixo do lado direito da jovem, fazendo-a cair e ocasionando escoriações no cotovelo e joelho esquerdo. Ele fugiu do local com uma moto depois do crime.

Devido a situação, ela pediu socorro para os vizinhos, que acionaram a PM.

Ela procurou uma delegacia da Polícia Civil (PC) para denunciar a situação e o caso deve ser investigado pela corporação.