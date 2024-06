Durante show, Gusttavo Lima é pedido em casamento por rapaz e resposta diverte fãs

Momento foi registrado por fã e arrancou risadas do artista e do público

Gabriella Pinheiro - 27 de junho de 2024

Imagem mostra cantor Gusttavo Lima. (Foto: Divulgação)

O decorrer de um show foi marcado por um momento cômico para o cantor Gusttavo Lima que, durante o evento, recebeu uma proposta inusitada: um pedido de casamento de um rapaz.

O momento foi registrado por um fã enquanto a apresentação ainda acontecia e viralizou nas redes sociais pela reação do artista e pelas investidas ousadas do homem.

Na gravação, é mostrado o “Embaixador” ajoelhado à beira do palco, interagindo com a plateia, quando, de repente, recebe um “casa comigo”, do rapaz.

Com calma, o sertanejo informa o homem de que já é casado – com a Andressa Suita -, mas, na sequência, é surpreendido com uma investida ousada.

“Eu gosto dos casados”, diz o rapaz, com o apelido de Gata Magah, arrancando risadas do público e do próprio Gusttavo.

Logo em seguida, o artista repete que ele já tem dona e que estaria “aposentado” quando, novamente, é respondido pelo fã.

“Eu adoro um aposentado e assim feito você eu amo”, brinca.

No fim da gravação, Gusttavo agradece o carinho do fã e diz que espera que ele aproveite o show.

Veja o vídeo: