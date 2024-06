Mínima volta a cair para 10 ºC na sexta-feira (28) em Goiás; veja cidades mais afetadas

Samuel Leão - 27 de junho de 2024

Imagem mostra termômetro marcando 10º C (Foto: Agência Brasil)

O tempo quente e seco, que tem prevalecido em Goiás, terá uma trégua mais acentuada na sexta-feira (28), com a temperatura mínima caindo para 10 °C. Essa previsão, no entanto, não deve afetar a capital.

Segundo o boletim emitido pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), a região mais fria deve ser a Leste, com até 10 °C. Na sequência, vem Sul e Sudoeste, com 13 °C, enquanto o Centro aparece com 14 °C. Já as regiões Oeste e Norte despontam com 17 °C e 18 °C, respectivamente.

Vale ressaltar que, as mínimas mais agudas devem ocorrer apenas em regiões mais elevadas ou que circundam corpos d’água.

Alguns exemplos de cidades do Leste que podem ser mais afetadas, com temperaturas chegando aos 13 °C, são Formosa e Cristalina, enquanto Luziânia alcança 15 °C e Cocalzinho os 16 °C.

Já Pirenópolis, mais ao centro do estado, deve chegar aos 12 °C, portanto é bom preparar casacos e escolher horários de sol a pino para curtir as águas geladas das cachoeiras. Em Caldas Novas, as mínimas serão de 13 ° C, combinação conveniente para as águas quentes.

Anápolis e Goiânia terão, ambas, mínimas de 14 ° C, no entanto, as máximas serão, respectivamente, de 28 °C e 31 ° C. A parte mais quente de Goiás deve ser a região Oeste, com mínimas de 18 ° C e máximas que chegam aos 36 ° C.

Vale ressaltar que foi emitido um alerta para a umidade do ar em baixa, variando entre 22% e 80%, todavia, com um declínio significativo no período da tarde. Portanto, a recomendação é reforçar o consumo de água e evitar a exposição ao sol nos horários de pico.