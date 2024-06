Tenente do Corpo de Bombeiros explica detalhes da queda de helicóptero: “foi muito rápido”

Vítimas tiveram que se agarrar aos destroços para não afundarem com a aeronave

Davi Galvão - 27 de junho de 2024

Tenente do Corpo de Bombeiros explicou detalhes sobre queda de helicóptero em Água Fria. (Montagem: Divulgação/CBM-GO)

Em um vídeo, divulgado pelo Corpo de Bombeiros, a tenente Alessandra Nogueira divulgou mais detalhes sobre os momentos de sufoco que antecederam a queda do helicóptero, na região da Lagoa da Jacuba, em Água Fria de Goiás, no Entorno do Distrito Federal (DF), na tarde desta quinta-feira (27).

De acordo com relato de uma das vítimas, que estava consciente no momento da chegada dos Bombeiros, os tripulantes notaram que o helicóptero começou a perder altitude, mas foi algo “muito rápido”.

“Quando o helicóptero começou a submergir, eles conseguiram sair da aeronave e se apoiar em destroços”, detalhou a tenente.

Uma das vítimas, que estava em melhores condições, conseguiu andar até a margem, enquanto os outros dois tripulantes foram resgatados e levados até a margem por fazendeiros da região.

Dentro do helicóptero, estavam o piloto Airton Vargas, de 66 anos; Lucas Batista Bezerra, empresário do DJ Bhaskar, irmão do produtor musical Alok; e Ricardo Emediato, de 38 anos, sócio da produtora R2.

O piloto, que estava em um estado grave, foi levado até o Hospital de Base, na capital federal, através de veículos aéreos, enquanto que os outros dois tripulantes foram encaminhados até unidades hospitalares em Águas Lindas.