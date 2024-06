Ex-BBBs que reclamaram de contrato da Globo não conseguem fechar publicidade sozinhos

Grande maioria conseguiu apenas algumas permutas, que é a troca de um serviço prestado por divulgação

Folhapress - 28 de junho de 2024

(Foto: Reprodução/ Instagram)

GABRIEL VAQUER – Participantes do BBB 24 que reclamaram publicamente do contrato comercial da Globo não conseguiram grandes avanços com o mercado sem a ajuda da empresa. Poucos conseguiram sucesso ou atrair marcas interessadas.

A grande maioria conseguiu apenas algumas permutas, que é a troca de um serviço prestado por divulgação. Outros tentaram entrar em contato com empresas para ações maiores, mas sem nenhum sucesso, segundo apurou a reportagem.

Um dos nomes que conseguiu permutas foi Deniziane Ferreira, que fez um procedimento cirúrgico sem pagar nada. Quem também tem se dado bem nesse quesito também é a advogada Talyta Alves, que tem feito permutas de todos os tipos: de restaurante de sushi a empresa de ônibus.

No entanto, ninguém fechou contratos grandes. Quem ainda tem reclamado nos bastidores nesse sentido é Maycon Cosmer, primeiro eliminado da edição mais recente do BBB. O brother tem procurado empresas, mas nenhuma quis atrelar sua marca a ele.

Maycon foi um dos que mais reclamaram do acordo publicitário da Globo com os brothers. Outro que também se queixou publicamente da emissora foi Lucas Luigi. Este último sequer permutas conseguiu desde que saiu do programa.

Outros BBBs já liberados do contrato, como Marcos Vinicius, Michel Nogueira e Leidy Elin estão com dificuldades para publicidade. Leidy, até o momento, só fez um trabalho pontual para a plataforma de vídeos Kwai, fechado quando ainda estava atrelada à Globo.

O mesmo vale para o motoboy Juninho, que fez publicidades para iFood e Burger King, mas ainda quando tinha a Globo como sua representante comercial. Curiosamente, os únicos que estão com interesse comercial são Giovanna Lima e Lucas Pizane, que fora da casa viraram um casal.

Giovanna virou embaixadora da casa de apostas Esporte da Sorte. Já Pizane fez uma publicidade recente com a Disney, acertada já sem a presença da Globo como representante comercial.

Do BBB 24, a Globo ainda mantém sob contrato Beatriz Reis, Alane Dias, Fernanda Bande, Giovanna Pitel, Raquele Cardozo, Isabelle Nogueira e Matteus Amaral, além do campeão Davi Brito. Beatriz, Fernanda e Isabelle são as mais procuradas para campanhas.