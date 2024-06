Mistério ronda casal atacado com facas e garrafas por mulher em Caldas Novas

Suspeita desferiu uma garrafada na cabeça do homem e algumas facadas, em seguida partiu para cima da companheira dele

Samuel Leão - 28 de junho de 2024

Casal foi atacado por jovem em Caldas Novas. (Foto: Reprodução)

Um casal, que aproveitava a noite em Caldas Novas, denunciou ter sido agredido com facadas e uma garrafada por uma jovem, de 28 anos, que os teria perseguido. O caso aconteceu na madrugada desta sexta-feira (28) e a motivação da suspeita ainda é um mistério.

Por volta de 01h30, eles saíam de uma choperia, onde estavam consumindo, e foram em direção ao carro. Logo que entraram no veículo, teriam visualizado a jovem vindo na direção deles.

A mulher, de 25 anos, ainda teria falado para o esposa ir embora dali rápido, e assim os dois saíram em disparada. Pouco depois, pararam em um supermercado para comprar suco para a filha.

Nesse momento, a suspeita teria surgido novamente, dessa vez com uma garrafa e uma faca – falando que iria matá-los.

Ela então desferiu uma garrafada na cabeça do homem e algumas facadas, em seguida partiu para cima da companheira dele. A jovem foi atingida com uma facada na parte superior do olho.

De dentro do carro, ela tentou se defender e conseguiu fechar a janela. Assim, os dois conseguiram fugir rapidamente do local, partindo para o Hospital Nossa Senhora Aparecida em busca de ajuda.

Na sequência, a Polícia Militar (PM) foi acionada e os orientou a procurar uma delegacia, onde eles registraram o caso e realizaram os exames de corpo de delito.