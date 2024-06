Morador de Goiânia recém-inscrito leva prêmio de R$ 50 mil da Nota Fiscal Goiana; veja lista de ganhadores

Além dele, 157 consumidores de diferentes municípios foram contemplados com iniciativa

Gabriella Pinheiro - 28 de junho de 2024

Programa Nota Fiscal Goiana sorteia premiações para moradores. (Foto: Divulgação/ Secretaria da Economia)

Inscrito há pouco mais de 10 dias antes do sorteio, no dia 15 de junho, o morador de Goiânia, Matheus Nogueira, tirou a sorte grande e conseguiu conquistar o prêmio principal de R$ 50 mil da Nota Fiscal Goiana.

Realizado na quinta-feira (27), na sede da Secretaria da Economia, a 90ª edição do concurso contemplou moradores de 35 municípios de Goiás.

Desses, 82 foram de Goiânia, 09 de Aparecida de Goiânia, 09 de Rio Verde, 08 de Anápolis, 06 de Itumbiara e 05 de Senador Canedo. A lista completa com os nomes está disponível no site do programa.

No total, além de Matheus, 157 pessoas foram contempladas com prêmios que variam de R$ 500 a R$ 10 mil, totalizando R$ 200 mil sorteados mensalmente.

Para participar do programa, os interessados devem acessar o site da Nota Fiscal Goiana, selecionar a opção “Cadastrar-se” e preencher as informações solicitadas.

Feito isso, o consumidor deve colocar o CPF nos momentos de compra. Ao chegar no valor de R$ 100, o participante tem direito a um bilhete, para participar da iniciativa.