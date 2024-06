Prosperar, PetZoo e Casa Velha recebem prêmio do Troféu Excelência

Na oportunidade, representantes dos estabelecimentos puderam agradecer ao público pelos votos e celebrar a conquista

Isabella Valverde - 28 de junho de 2024

PetZoo recebeu o Troféu Excelência nesta quinta-feira (27). (Foto: Portal 6/Elvis Godoi)

Nesta quinta-feira (27), uma equipe do Portal 6 realizou a entrega do Troféu Excelência para os grandes ganhadores das categorias: melhor escola de Ensino Médio, pet shop e hamburgueria.

Na oportunidade, representantes da Prosperar, PetZoo e Casa Velha puderam agradecer ao público pelos votos e celebrar a conquista.

O Troféu Excelência é uma iniciativa do Portal 6, que visa reconhecer os destaques da cidade em cada área de atuação.

A premiação é divida em duas etapas. Em um primeiro momento, é realizada uma consulta pública no canal do WhatsApp do site.

Posteriormente, os três mais indicados são selecionados para a fase de votação, que também acontece no aplicativo de mensagens.

Os grandes vencedores são os mais votados pelo público anapolino, que reconhece os maiores destaques da cidade em cada área.