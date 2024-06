Receita caseira de pastilha sanitária (fica igual as vendidas no mercado)

Além de ser muito útil, essa receitinha é muito fácil de ser preparada

Pedro Ribeiro - 28 de junho de 2024

(Foto: Captura de tela/Instagram/vivianeoliveirablog)

Para dar uma perfumada no banheiro, é muito comum recorrer à pastilha sanitária.

Porém, depois que você aprender essa dica, nunca mais vai precisar comprar esse utensílio.

Com uma receita caseira você pode eliminar de uma vez por todas o odor do seu banheiro! Ficou curioso? Confira a receita a seguir:

Receita caseira de pastilha sanitária (fica igual as vendidas no mercado)

Além de ser muito útil, essa dica é muito fácil de ser feita em casa.

O perfil no Instagram da criadora de conteúdos e dicas caseiras Viviane Oliveira (@vivianeoliveirablog), viralizou nas redes sociais com um passo a passo que vai salvar aqueles que estão cansados de gastar com pastilha sanitária no mercado.

E o melhor, a receita rende bastante!

Aqui estão os ingredientes:

Meio sabão em barra glicerinado;

500ml de desinfetante da sua preferência;

1/2 colher de sopa de sal.

Modo de preparo:

Primeiramente, rale o sabão. Você pode usar o ralador que tiver em casa. Isso vai deixar o processo mais fácil.

Depois, coloque-o em uma panela e adicione o desinfetante.

Feito isso, ligue o fogão e deixe a mistura em fogo baixo até o sabão derreter por completo.

Aqui vem a dica de ouro! Acrescente o sal, ele que será o responsável por deixar pastilha sanitária com a textura correta.

Quando a misturinha começar a ferver, está na hora de desligar o fogão.

Agora, separe uma forma ou cumbuca para transferir a mistura ainda quente. Outra dica essencial é forrar o recipiente com papel manteiga, para que a receita não grude na forma.

Leve para geladeira e deixe a sua pastilha ficar firme.

E pronto! Você pode retirar da forma, remover o papel e cortar nas proporções que você quiser!

Essa dica tão fácil pode te render uma boa economia.

Confira o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viviane Oliveira (@vivianeoliveirablog)

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo digital e em tempo real para você!