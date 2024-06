Saiba como participar de Arraiá do Jacques Vanier com Ana Castela, Edson e Hudson e Jiraya Uai

Evento contará com apresentações de diversos artistas e acontecerá no Arena Multiplace

Gabriella Pinheiro - 28 de junho de 2024

Arraiá do Jacques, edição de 2023. (Foto: Reprodução/ Redes sociais)

Pela segunda vez, o comediante e influenciador Jacques Vanier abrirá as portas para o público do tradicional “Arraiá do Jacques”, considerado o maior ‘no coração do Brasil’. A edição deste ano, inclusive, conta com uma programação repleta de atrações musicais de destaque no cenário nacional.

Conforme anunciado pelo próprio influencer em um post no Instagram, o evento acontecerá no dia 02 de julho no Arena Multiplace, que fica na Alameda Barbacena, no setor Vila Alto da Gloria, às 19h30.

Um dos destaques da nova edição é a participação especial da cantora Ana Castela, que subirá ao palco com os amigos Julya e Maryana, Guilherme e Emanuel e Duda Bertelli.

Além da ‘boiadeira’, outros artistas que também marcarão presença no evento são a dupla Edson e Hudson, o DJ goiano Jiraya Uai e os cantores Luiza Martins e Luan Pereira.

Haverá também apresentações de George Henrique e Rodrigo, Pedro Paulo e Alex, Guilherme e Benuto, Dj Chris no Beat, Day e Lara, Loubet, Zé Ricardo e Thiago, Clayton e Romário, Fred e Fabrício, Bruno Rosa, Fiduma e Jeca, Felipe e Rodrigo, Diego e Arnaldo, Vinicius Cavalcante, Jefferson Morais e Marco Brasil Filho.

Os interessados em participar do evento podem fazê-lo apenas adquirindo um ingresso à venda no site Ingresso Digital. Os valores variam entre R$ 70 a R$ 380.

Há as opções de áreas VIP do Jacó e do setor Área FrontStage Premium, a segunda inclui um open bar com direito a água, cerveja e refrigerante.

Vale lembrar que além dos artistas, o evento também contará com a presença de 200 influenciadores de todo Brasil.