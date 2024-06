Tensão e diversão são os destaques da semana nos cinemas de Goiânia

“Divertida Mente 2” e “Um Lugar Silencioso: Dia Um” prometem movimentar as telonas da capital

Ruan Monyel - 28 de junho de 2024

(Foto: Divulgação/Paramount Pictures/ Disney-Pixar)

Nesta semana, os cinemas da capital goiana estão com uma programação diversa, para todas as idades e gostos, sendo a oportunidade perfeita para curtir a sétima arte com toda a família.

Entre os filmes que estão em cartaz, dois extremos são os grandes destaques da semana: uma animação e um suspense, que pertencem a famosas franquias que conquistaram legiões de fãs por todo o país.

Começando pela diversão, o longa de animação da Disney Pixar mais aguardado do ano, “Divertida Mente 2”, sequência direta do primeiro filme, promete emocionar os fãs.

No filme, Riley passa pela pré-adolescência, quando novas emoções começam a surgir na sala de controle mental da garota. O filme promete ser tão marcante quanto o seu antecessor. Veja o trailer:

O suspense fica por conta de “Um Lugar Silencioso: Dia Um”. Ambientado na cidade de Nova York, acompanhamos dois moradores acostumados com a vida agitada na capital, até que seres alienígenas invadem a Terra.

Porém, as criaturas são guiadas pelo som e qualquer tipo de barulho pode ser mortal. Agora, juntos, eles precisam lutar pela própria sobrevivência. Assista à prévia:

O cinema nacional também está com novidades. A comédia “Tô de Graça” é a pedida certa para quem deseja dar boas risadas, mas para aqueles que preferem cenas repletas de adrenalina, o filme “Bad Boys: Até o Fim” segue com sessões abertas durante a semana.

Alguns outros títulos, como “Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban”, “Bandida” e “Planeta dos Macacos: O Reinado”, também estão com ingressos à venda, mas corra, pois é por tempo limitado.

Os horários das sessões e a classificação indicativa dos filmes podem ser vistos no site da sua rede de cinema preferida!