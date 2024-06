Tudo sobre os show de Adriana Calcanhotto, Jorge Vercillo e Samuel Rosa em Goiânia

Promovidos pelo Sesc, eventos acontecerão em dias alternativos, mas no mesmo espaço

Gabriella Pinheiro - 28 de junho de 2024

Adriana Calcanhotto, Samuel Rosa e Jorge Vercillo. (Foto: Divulgação/ Reprodução)

Ao longo do mês de julho, Goiânia será palco de três grandes shows de artistas renomados no cenário da música nacional, sendo eles: Adriana Calcanhotto, Jorge Vercillo e Samuel Rosa.

Promovidas pelo Sesc Goiás, as apresentações fazem parte do projeto Aldeia Sesc de Artes, que promete trazer diferente atrações artísticas para a capital entre os dias 05 e 13 de julho.

Todos os shows acontecerão no Teatro Rio Vermelho, que fica na Rua 4, no Setor Central.

O primeiro artista a subir aos palcos será o músico, compositor, guitarrista e ex-vocalista da banda Skank, Samuel Rosa, que se apresentará no dia 07 de julho, às 20h. No repertório, são esperadas canções como “Resposta”, “Dois Rios”, “Vou Deixar” e “Garota Nacional”.

Logo em seguida, será a vez de Adriana Calcanhotto movimentar o público no dia 12 do mesmo mês. A apresentação começará às 21h e deve relembrar clássicos como “Vambora” e “Maresia”. Ambos os eventos estão com ingressos esgotados.

Para fechar a rodada de shows, o cantor Jorge Vercillo é o último a se apresentar no dia seguinte, 13 de julho. O evento ocorre às 19h e acontece ao lado da Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás.

Os interessados em assistir o show do artista podem garantir um bilhete por meio do site Sympla. Os valores variam entre R$ 11 (+ R$ 2,50 taxa)até R$ 47 (+ R$ 4,70 taxa).