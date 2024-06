3 signos que devem se preparar em julho para não sofrer com o próximo Mercúrio Retrógrado

Gabriella Licia - 29 de junho de 2024

(Foto: Reprodução/Pexels)

Neste mês de julho, que se iniciará na próxima segunda-feira (1º), será necessário ter uma boa dose de planejamento para não sofrer com o Mercúrio Retrógrado de agosto, mas há 3 signos que devem se preparar ainda mais, pois a situação pode ser tensa.

Isso porque o terceiro Mercúrio Retrógrado de 2024 começará no dia 05 de agosto e no signo de Virgem. Neste momento, a organização virginiana pode ser colocada à prova e as questões profissionais e financeiras podem ser bem afetadas.

Para não colocar tudo a perder, é importante se organizar financeiramente em julho, sem gastos exagerados, além de salvar todos os arquivos importantes, solucionar pendências e não deixar nada para última hora.

Se houver contratos a serem negociados e assinados, não perca tempo. Neste cenário de retrogradação é bem comum que haja desentendimentos, falhas na comunicação, erros em aparelhos eletrônicos e confusão.

Não compensa pagar para ver e colocar tudo a perder, certo? Diante disso, confira agora quais os signos que devem se preparar em julho para não sofrer as consequências no Mercúrio Retrógrado. Veja só a seguir!

3 signos que devem se preparar em julho para não sofrer com o próximo Mercúrio Retrógrado:

1. Leão

Os leoninos podem ser muito afetados se não se organizarem neste mês anterior ao fenômeno astrológico. No início de julho, o Sol ainda se encontra na casa de Câncer, logo trata-se do inferno astral dos leoninos.

Não dá para brincar neste momento. Previnam-se de situações de risco, policiem o estresse ou poderão perder boas oportunidades e até pessoas importantes.

Além disso, guardem uma reserva financeira para não enfrentarem perrengues em breve.

2. Virgem

Indiscutivelmente, os virginianos não podiam ficar de fora da lista dos signos precisam se preservar também, correr de situações conflituosas no trabalho e com os familiares também.

Se houver o plano de tomar uma decisão profissional importante, já se adiantem! Não deixem para última hora, pois poderá dar errado depois. Faça o que é necessário!

3. Peixes

Oposto complementar de Virgem, os piscianos também poderão sentir o impacto do Mercúrio Retrógrado e estão entre os signos que devem se preparar para não serem surpreendidos negativamente.

Esse período marcado por confusão mental pode impulsionar os nativos dessa lista de signos a tomarem decisões imaturas e comprometedoras.

É melhor racionalizar as situações e não colocar todo o progresso em jogo.

