Conheça história de fazenda gigante avaliada em R$ 24 milhões e cobiçada por quase 40 empresas

Situada dentro do Parque Nacional do Juruena, em Apiacás (MT), foi arrematada por uma empresa de Jaboticabal, no Interior de São Paulo

Samuel Leão - 29 de junho de 2024

Fazenda da Boi Gordo é vendida. Foto ilustrativa. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O que já foi uma potente tendência no mercado de investimentos nacional, na época chamada Boi Gordo, agora voltou a ser notícia após ser anunciada a venda das Fazendas Reunidas Boi Gordo. A propriedade que teve o custo de R$ 24,5 milhões em leilão e foi pleiteada por quase 40 empresas.

Situada dentro do Parque Nacional do Juruena, em Apiacás (MT), foi arrematada por uma empresa de Jaboticabal, no Interior de São Paulo, de nome Trevo Participações. No total, foram mais de 150 lances dados pelo imóvel.

Considerado um ativo estratégico, a empresa deverá cumprir as exigências legais e ambientais, compondo a Compensação da Reserva Legal (CRL). As terras ficam na região do bioma Amazônico.

Com grandes extensões de mata preservada, o local pode ser usado apenas para compensação de reserva legal, visto que são áreas protegidas e, portanto, não agricultáveis.

No total, são 61.976 mil hectares cobertos da vegetação nativa, dentre eles 49.580 possuem o título de Área de Reserva Legal (ARL) e Área de Preservação Permanente (APP) e devem ser conservados.

Foram 36 empresas participantes da disputa, que teve uma audiência de 7 mil visualizações na plataforma Positivo Leilões. A propriedade havia passado por outras três tentativas de venda anteriormente, nas quais não teria recebido nenhum lance.

Histórico

Em 1996 a empresa iniciou os investimentos em animais, com percentuais de rendimentos que se mostraram irreais, falindo apenas 6 anos depois.

Fundada por Paulo Roberto de Andrade, o empreendimento prometia retornos de 40% em 18 meses, que seriam convertidos da criação de gado nas fazendas situadas no Centro-Oeste e Sudeste. Propagandas com atores famosos, com o Antônio Fagundes, eram veiculadas em rede nacional.

Em 2001, os primeiros investidores passaram a ser impedidos de sacar o dinheiro empenhado.

Agora, a venda irá colaborar para a quitação dos débitos adquiridos pelo grupo, que seguem se arrastando desde 2002. À época, o prejuízo da Fazenda Reunidas Boi Gordo era estimado em mais de R$ 2,5 bilhões.

Atualmente, a dívida teria alcançado R$ 6 bilhões – e a empresa teria arrecadado, com a presente venda, cerca de R$ 540 milhões.

