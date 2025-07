Vídeo mostra motorista atropelando crianças intencionalmente em Trindade

Menores ainda correram para longe da rua, mas foram perseguidos pelo condutor do carro, que acertou um deles em cheio

Da Redação - 13 de julho de 2025

Motorista estava embriagada no momento do episódio. (Foto: Reprodução)

Imagens chocantes de uma câmera de segurança flagraram um motorista atropelando um grupo de crianças na última sexta-feira (12), no Residencial Nova Morada, em Trindade. O vídeo, tornado público neste domingo (13), mostra o exato momento em que um Volkswagen Space Fox prata avança sobre as crianças que brincavam tranquilamente na rua de terra do bairro.

A condutora do veículo, uma mulher de 58 anos, estaria embriagada após passar a tarde consumindo bebidas alcoólicas em um pesque e pague jundo do proprietário do carro – que entregou as chaves do veículo para ela após a “bebedeira”.

Uma das crianças, de apenas 8 anos, foi a principal vítima do atropelamento. Após o impacto, a mulher perdeu completamente o controle do veículo e, movida pelo medo, fugiu do local – junto do dono do carro – sem prestar qualquer socorro ao menor ferido.

Ele, posteriormente, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital Estadual de Trindade (HETRIN), onde recebeu atendimento médico especializado.

A Polícia Militar (PM) conseguiu localizar rapidamente os fugitivos, graças ao testemunho de um morador local que estava na cena e conhecia os responsáveis. De posse das informações, os militares deram sequência na ocorrência e prenderam em flagrante a dupla, bem no momento em que retornavam com o veículo usado no atropelamento.

Ao serem questionados, ambos confessaram os fatos e admitiram que fugiram por medo de serem linchados por populares.

Ambos foram enquadrados em múltiplos crimes: lesão corporal culposa com aumento de pena, condução de veículo sob efeito de álcool e, no caso do proprietário do automóvel, permitir que pessoa embriagada assumisse a direção.

ABSURDO 😱 Vídeo mostra motorista atropelando crianças intencionalmente em Trindade Assista ao momento: pic.twitter.com/lBwjy1BKeO — Portal 6 (@portal6noticias) July 14, 2025

