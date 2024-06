Mulher que se formou com a ajuda do marido garçom conta por que decidiu terminar após conseguir o diploma

"Agora sou arquiteta e acho que estou em outro nível", afirmou a jovem em uma rede social

Pedro Ribeiro - 29 de junho de 2024

(Foto: Colagem/Reprodução/ Tik Tok)

Imagina só. Um casal tem despertado inúmeras reações na internet. Isso tudo aconteceu depois que uma mulher revelou a situação que está vivendo com o seu próprio marido.

De acordo com o vídeo postado por ela mesma no Tik Tok, seu esposo trabalhou anos como garçom. Com o salário e gorjetas, conseguiu pagar a faculdade da esposa e ela se formou em arquitetura.

Mas agora parece que o jogo virou. A mulher afirmou na publicação que não quis manter uma relação com o marido, porque acredita que ele não conseguiu progredir nesse meio tempo e continuou seu trabalho como garçom.

No texto do vídeo a jovem afirmou: “Meu marido pagou meus estudos e agora tenho meu diploma, mas não quero mais continuar com ele porque ele ficou como garçom e não quis progredir”.

“Agora sou arquiteta e acho que estou em outro nível. Embora eu ame e seja muito grata pelo que ele fez por mim, quando juntava suas gorjetas e seu salário para me ajudar”, continuo a argumentar.

Ela ainda disse: “Mas eu penso que alguém tão conformista pode me estagnar em meus projetos e não poderia continuar avançando com alguém que se conforma em ser garçom”.

Foi dessa forma que na publicação, a mulher pediu para os seguidores ajuda para tomar uma decisão sobre o seu relacionamento.

“Agora não sei como terminar com ele, pois com certeza ele vai me reprovar por causa dos meus estudos. O que faço?”, finalizou.

“Ingratidão!” Isso foi o que vários comentários sugeriram no post que já conta com quase um milhão de visualizações.

Os internautas não pouparam críticas e opinaram bastante sobre a atitude que causou revolta. Confira:

“É melhor você deixá-lo, uma pessoa como você não merece um homem tão maravilhoso e valioso” afirmou um internauta.

“Termine com ele, mas pague tudo o que lhe deve” sugeriu outro comentário.

Ainda, teve um homem que compartilhou sua experiência bastante similar com a descrita no vídeo: “Eu passei pela mesma situação, trabalhei muito duro na construção, paguei todos os estudos da minha ex e ela se formou em Direito e me deixou dizendo que não queria mais estar comigo por eu ser pedreiro”.

E você? O que acha disso tudo?

Veja o vídeo na íntegra:

