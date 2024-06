Pesquisa revela preços e tipos de imóveis com maior oferta no mercado imobiliário de Anápolis

Presidente do Sinduscon analisou que é um bom momento para investir na cidade

Davi Galvão - 29 de junho de 2024

Vista aérea de Anápolis. (Foto: Samuel Leão)

No último balanço trimestral do Sindicato da Indústria da Construção Civil de Anápolis (Sinduscon), os dados levantados apontam que a cidade se destacou em meio ao cenário goiano, apresentando um aumento de 20% nos lançamentos em relação à pesquisa anterior.

Em entrevista ao Portal 6, o presidente do sindicato, Luiz Antônio Rosa, explicou que o índice de Vendas Sobre Oferta (VSO) na cidade manteve uma bom alcance, mas ainda há margem de mercado.

“A nossa velocidade de venda está muito boa. Em alguns casos está um pouco menor porque a gente tem uma oferta um pouquinho maior de produtos, mas basicamente a maioria dos produtos está em um número aceitável. Em relação à questão nacional, Anápolis está tendo em um cenário muito positivo”, pontuou.

Na cidade, foram identificados, com maior proeminência, ofertas de imóveis horizontais, com cerca de 894 unidades em estoque. Dentro destas, as mais recorrentes estão entre 350m² a 399m², com preço médio de R$ 400 mil. O valor médio por metro quadrado é de R$ 1.111,48. A maior parte está distribuída ao longo da BR-153.

Na sequência, ficaram os empreendimentos verticais, com 463 unidades em estoque. Os produtos que obtiveram maior destaque representam 52,70% das ofertas, com valor do m² em R$ 7.777,37, com metragem entre 60m² a 80m² – em boa parte localizada no Jundiaí.

Por fim, casas prontas figuraram a menor quantidade de estoque, com apenas 294 unidades. Nesses casos, a metragem gira em torno de 40 e 50m², com preço ao redor de R$ 245 mil. Além disso, o valor médio por metro quadrado é de R$ 5.353,45. Esses imóveis têm mais disposição no bairro Chácaras Americanas.

Ao se tratar de apartamentos em Anápolis, a metragem fica entre 60 a 80m², com preço médio de R$ 563.467. O valor médio por metro quadrado é de R$ 7.777,37. Essas unidades representam 52,70% do total das ofertas de lançamentos.

O relatório ainda apontou que Anápolis tem um crescimento médio populacional de 5,8 mil pessoas por ano, o que, na visão do presidente do Sinduscon, estimula ainda mais o mercado.