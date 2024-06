Placa assustadora: jovem estaciona carro próximo de faculdade e ao voltar encontra o que não esperava

Caso foi compartilhado em um fórum e chamou atenção pelo desfecho inusitado

Magno Oliver - 29 de junho de 2024

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

Uma publicação inusitada e misteriosa no fórum Reddit viralizou nas redes sociais, gerando grande repercussão entre os seguidores.

Um jovem de 19 anos relatou ter visto duas mulheres vestidas de enfermeiras escrevendo um recado na traseira de um carro, o que o deixou revoltado.

Segundo a postagem, elas tentaram alertar sobre o estacionamento logo que ele parou o veículo.

“É um pouco difícil de explicar, mas o pai está no hospital, em um estado grave. O estacionamento fica ao lado de uma grande faculdade. Presumo que muitos estudantes universitários usem a garagem porque não há estacionamento no centro da cidade”, começou o relato.

“Saí do carro e comecei a caminhar em direção ao hospital, mas esqueci no meio do caminho as roupas que deveria levar para o pai. Voltei e vi duas garotas em uniforme de enfermeira escrevendo na traseira do carro com os dedos na poeira do para-brisa traseiro”, continuou.

A placa dizia: “Este não é um estacionamento para estudantes, estamos observando você.”

Para tornar a situação ainda mais bizarra, o jovem relatou que elas tinham um sorriso assustador.

Sem entender o motivo da ação, ele as questionou sobre o que estava acontecendo. Logo depois, as enfermeiras o repreenderam e avisaram que um guincho estava a caminho para tirar o carro dali.

“Fiquei muito bravo e as interrompi, dizendo algo como: ‘Cuide da sua vida, meus pais estão no hospital.’ Elas não se desculparam e, aparentemente, não acreditaram em mim, apenas ficaram ali paradas”, desabafou.

“Peguei a roupa suja e disse que estava levando para o pai. ‘Você pode calar a boca, e se o carro for rebocado, vou fazer com que você seja demitida.’ Provavelmente tinham cerca de 20 anos e presumi que estivessem estagiando lá. Uma delas começou a chorar, mas ainda não se desculpou. Acho que entraram em pânico ao tentar chamar um caminhão de reboque e eu simplesmente fui embora”, escreveu.

O jovem finalizou a publicação afirmando não saber se agiu de forma inadequada, considerando que as enfermeiras poderiam estar cansadas por trabalharem no hospital.

Ele ainda contou que, após toda a confusão, sentiu-se culpado por ter feito uma das mulheres chorar.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!