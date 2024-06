6 coisas que os homens casados mais sentem saudades da época de solteiro

Vida a dois é boa, mas existem momentos que as pessoas solteiras sentem falta de viver particularidades que a vida sem alguém proporciona

Magno Oliver - 30 de junho de 2024

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/Youtube/Gillete)

Partilhar a vida com outra pessoa que se ama é algo que nos completa, ajuda a enfrentar os desafios e até a viver com mais alegria e tranquilidade, não é mesmo?

No entanto, mesmo com o lado bom da vida a dois, estar em um relacionamento sério significa também abrir mão de coisas da vida de solteirice que você tem que deixar para trás.

Pensando nisso, nossa redação conversou com algumas pessoas casadas e recolheu pontos que elas sentem saudade na fase de solteirice. Sente falta de alguma?

6 coisas que os homens casados mais sentem saudades da época de solteiro

1. Liberdade de tomar decisões voltadas para você

Quando você entra num relacionamento sério, você passa a tomar decisões pensando em você e na outra pessoa o tempo todo. Afinal, vocês estão juntos e tudo é voltado para o interesse de ambas partes. Muitos homens sentem saudades dos tempos de tomar decisões sozinhos, fazer coisas só para eles e sem ter que consultar alguém primeiramente.

2. Comer o que quiser em qualquer horário

Quando você está em um relacionamento sério, você tem horário certo das refeições e tudo bem definidinho, alinhado. No passado, nos tempos de solteirice, isso era completamente diferente pois não tinha preocupação com as suas refeições. Um miojo e algumas batatas fritas eram o suficiente para um jantar, por exemplo.

3. Ir onde desejar e sem dar satisfação a ninguém

Uma das coisas boas nos tempos de solteirice é poder sair de casa sem dar satisfação para ninguém. Assim, quando você casa, a sua rotina muda e você precisa situar a pessoa que está com você sobre onde você está, o que está fazendo e acontecendo. Saudades sair, fazer algumas coisas sem ter que explicar ou justificar, não é mesmo?

4. Dormir sozinho

Se na vida de casamento, dormir de conchinha é rotina, nos tempos de solteirice o saudosismo é com o tempo de dormir sozinho. Assim, pensa estar só você na cama e aquele colchão ali enorme e confortável para você. Muitos homens confessaram que têm saudades, às vezes, de dormir numa cama enorme só para eles.

5. Sair com as amizades e fazer o que quiser

Não que quando se está em um casamento não possa, mas sair com as amizades quando se está solteiro é diferente de quando se está em um casamento. Você pode emendar outros rolês, beijar quem quiser, beber o quanto quiser e aprontar coisas que o relacionamento sério não permite mais.

6. Organizar a casa do seu jeito

Por fim, dividir a vida com outra pessoa requer paciência e compreensão o tempo todo. Afinal, os gostos vão se chocar e ambos terão que entrar em acordo sobre como vão gerir e organizar a casa. Quando se está solteiro, sua casa é do jeito que você gosta e bem entende.

