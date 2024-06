Destroços de helicóptero que caiu com empresário de irmão do Alok são encontrados pelo Corpo de Bombeiros

Corpo de bombeiros atua no local e ainda tem muito trabalho pela frente

Davi Galvão - 30 de junho de 2024

Autoridades empregaram mergulhadores e o uso de sonares para encontrar os destroços. (Foto: Divulgação)

O Corpo de Bombeiros localizou, na manhã deste domingo (30), o helicóptero que ficou submerso na lagoa Jacoba, no município de Água Fria de Goiás, após o grave acidente ocorrido na última quinta-feira (27).

As equipes formadas por mergulhadores fizeram varredura lateral sona nas buscas pelos destroços. Para as partes mais pesadas, será necessário utilizar técnicas específicas de reflutuação.

O capitão Licurgo, responsável pelas buscas, ainda afirmou que foi solicitado apoio do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal para auxiliarem os bombeiros goianos nesse processo.

Dentro do helicóptero, estavam o piloto Airton Vargas, de 66 anos; Lucas Batista Bezerra, empresário do DJ Bhaskar, irmão do produtor musical Alok; e Ricardo Emediato, de 38 anos, sócio da produtora R2.

O piloto, que estava em um estado grave, foi levado até o Hospital de Base, na capital federal, através de veículos aéreos, enquanto os outros dois tripulantes foram encaminhados até unidades hospitalares em Águas Lindas.

Em um vídeo, postado recentemente por Bhaskar, ele agradeceu o apoio dos fãs e garantiu que o empresário passa bem.

“Eu falei com ele e ele está 100%. Então, eu queria agradecer pelo carinho de todo mundo, pelas mensagens de preocupação e pela energia positiva. A gente sabe como acidentes de helicópteros são fatais e todo mundo ter saído vivo dessa foi um grande milagre”, disse o DJ.