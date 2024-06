PM flagra jovem chutando e pulando em cima da cabeça de idoso após proposta indecente

Mesmo durante a abordagem, suspeito não parou de fazer ameaças à vítima, dizendo que iria matá-lo

Davi Galvão - 30 de junho de 2024

Vítima ficou gravemente ferida e necessitou de atendimento médico. (Foto: Reprodução)

Um jovem, de 28 anos, foi preso em Goiânia, na madrugada deste domingo (30), após ser flagrado por policiais militares pulando em cima da cabeça de um idoso e lhe desferindo pontapés. O crime aconteceu nas proximidades do Terminal do Dergo, no bairro Aeroviário e teria sido motivado por ciúmes.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a viatura estava em patrulhamento quando avistaram a cena de agressão. Ao notar a aproximação, o suspeito ainda tentou arrastar a vítima para longe.

De imediato, os policiais saíram do veículo e realizaram a abordagem, contendo o agressor. O idoso estava severamente ferido, com diversas contusões e cortes na face, resultado das pancadas. Além disso, a orelha da vítima estava completamente desfigurada.

Questionado, o suspeito disse que havia agredido a vítima por conta de o mesmo ter dado em cima da mulher dele, chegando a oferecer dinheiro em troca de relações sexuais.

Durante toda a abordagem, o jovem ainda dizia que tinha a intenção de matar o idoso e que iria arrastá-lo para fora do terminal a fim de terminar o serviço.

A vítima recebeu os primeiros socorros do Corpo de Bombeiros e foi conduzida até um hospital.

O agressor foi preso em flagrante e conduzido até a delegacia, onde o caso segue sendo investigado pela Polícia Civil (PC).