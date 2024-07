Conta de energia fica mais cara para goianos; entenda

Mudança já começou a valer, sendo influenciada por previsões meteorológicas e de aumento no consumo

Thiago Alonso - 01 de julho de 2024

(Foto: Divulgação/ Equatorial)

O bolso dos goianos irá pesar um pouco mais com a conta de energia, que sofrerá um aumento de R$ 1,88 a cada 100 kW/h consumidos em julho. As informações foram divulgadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) por meio de um comunicado, na última sexta-feira (28).

Segundo o órgão, as altas, indicadas pela bandeira amarela na fatura, foram influenciadas por uma previsão de queda no nível de chuvas (atingindo cerca de 50%), gerando, consequentemente, aumento no consumo elétrico.

“Esse cenário de escassez de chuvas, somado ao inverno com temperaturas superiores à média histórica do período, faz com que as termelétricas, com energia mais cara que hidrelétricas, passem a operar mais”, informou a agência.

As cobranças adicionais já começaram a valer nesta segunda-feira (1º), não só em Goiás, mas em todo o Brasil, e devem impactar na carteira da população, influenciando na inflação do período acumulado.

Nova alteração

Esta é a primeira vez em 26 meses que a bandeira da conta de energia elétrica sofre alteração. O indicativo estava fixado em verde desde abril de 2022.

O modelo de cores foi criado pela Aneel em 2015, organizado em três cores (verde, amarelo e vermelho), o sistema determina se os custos serão maiores ou menores, influenciados pelas condições de trabalho dos geradores em todo o país.

A ideia do projeto é tentar indicar ao consumir o quanto ele deve gastar durante o mês, a fim de diminuir futuras faturas. Entre os cálculos para o acionamento das tarifárias, então os fatores de risco hidrológico e o preço da energia.