Sicredi é reconhecido pelo BNDES em ranking de desempenho

Das 10 categorias da premiação, a instituição financeira cooperativa foi destaque em seis

Publieditorial - 01 de julho de 2024

(Foto: Divulgação/Sicredi)

O Sicredi, instituição financeira cooperativa com mais de 8 milhões de associados e presente em todo o país, conquistou posições de destaque no ranking dos agentes financeiros parceiros com melhor desempenho no ano de 2023, divulgado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

A premiação aconteceu na terça-feira (25) e o Sicredi foi reconhecido em 6 categorias das 10 categorias: 1º lugar em “Clientes Apoiados pelo BNDES” e “Valor Operado Geral”, 2º lugar em “BNDES Crédito Rural” e 3º lugar em “Canal MPME (Micro, Pequenas e Médias Empresas)”, “FGI/PEAC (Programa Emergencial de Acesso a Crédito com garantia do Fundo Garantidor para Investimentos)” e “Atendimento ao Cliente”.

Na categoria “Valor Operado Geral”, o Sicredi foi premiado como o agente financeiro com o maior volume de recursos operado com linhas e produtos de repasse do BNDES. Até maio deste ano, o saldo da carteira de crédito do Sicredi com recursos do BNDES contabilizou R$ 23,9 bilhões distribuídos em mais de 186 mil operações, sendo mais de 131 mil operações apoiando a agricultura familiar.

O Sicredi e o BNDES são parceiros há mais de 25 anos e a instituição financeira cooperativa disponibiliza soluções para os mais diversos segmentos por meio das linhas do banco de desenvolvimento, o que também é evidenciado pelo resultado nas categorias “Canal MPME”, “BNDES Crédito Rural” e “FGI/PEAC”.

O destaque na categoria de “Atendimento ao Cliente” reforça a dedicação do Sicredi em conhecer de perto e valorizar as histórias de cada um dos seus associados e de toda a região onde atua, criando relacionamentos de confiança que promovem o desenvolvimento e geram prosperidade.

“Essa aliança com o BNDES tem sido fundamental para promover o desenvolvimento econômico e social de nossas comunidades e associados. Nosso objetivo é direcionar recursos financeiros para impulsionar financiamentos que beneficiem os associados e apoiem a economia das localidades onde o Sicredi atua para construir um futuro mais próspero”, destacou Gustavo Freitas, diretor de Negócios, Crédito e Produtos do Sicredi

Reconhecimentos das Performances dos Agentes Financeiros do Sistema BNDES em 2023

1º lugar | Clientes Apoiados pelo BNDES.

1º lugar | Valor Operado Geral.

2º lugar | BNDES Crédito Rural.

3º lugar | Canal MPME.

3º lugar | FGI/PEAC.

3º lugar | Atendimento ao Cliente.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 8 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 2.700 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras.