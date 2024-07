Prefeitura de Anápolis anuncia aumento no “preço” dos ingressos para shows do Arraiana

Edição deste ano contará com Hugo e Guilherme e Gusttavo Lima de atrações principais

Samuel Leão - 02 de julho de 2024

Imagem aérea do Arraiana (Foto: Arquivo/Portal 6)

O ‘preço’ do ingresso do Arraiana 2024 foi reajustado. Neste ano, quem quiser participar do evento terá que trocar 5 kg de alimento para as principais apresentações – ao contrário de 2 kg dos anos anteriores.

Marcado para ocorrer entre os dias 27 e 31 de julho, o evento irá contar com as apresentações do padre Fábio de Melo, da dupla Hugo e Guilherme e do cantor Gusttavo Lima. Apenas para o dia dos shows religiosos, a quantidade de alimento exigida se mantém em 2 kg.

A organização ainda divulgou que, para o show do Embaixador, os 5 kg devem ser de arroz, enquanto para Hugo e Guilherme a exclusividade será do feijão. Por fim, na apresentação de Ícaro e Gilmar, devem ser levados 5 litros de óleo.

Ainda não foram divulgados os locais e datas para a realização da troca dos mantimentos por ingressos – previsto para ocorrer nas próximas semanas.

Nas redes sociais, internautas comentaram a alteração do custo de entrada. Um deles brincou: “ano que vem vão pedir uma cesta básica”.

Outro contabilizou os custos e teceu críticas, mas reforçou que irá: “R$ 50 o estacionamento, R$ 10 a lata de cerveja quente. R$ 15 o espetinho duro, banheiro fedido, tumulto para ver o GL de longe, blitz para todo lado, 5 kg de arroz. Eu vou”, comentou.

Por fim, outro anapolino resolveu calcular o preço do ingresso, conforme o preço do arroz, e comemorou: “show do Gustavo lima por R$ 32,99 ainda tá barato. Aproveita galera. Obrigado meu prefeito!”, finalizou.