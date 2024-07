Ander Imóveis é consagrada melhor imobiliária de Anápolis

Isabella Valverde - 03 de julho de 2024

Fachada Ander Imóveis. (Foto: Reprodução/Instagram)

Na tarde desta quarta-feira (03), após o fim das votações, Ander Imóveis foi eleita como a grande vencedora do Troféu Excelência, do Portal 6, na categoria melhor imobiliária de Anápolis.

A disputa contou ainda com a presença de Excho e Lúcio Imóveis, que ocuparam a segunda e a terceira posição, respectivamente.

A competição foi dividida em duas etapas distintas. Em um primeiro momento, por meio de um formulário disponibilizado no canal do WhatsApp do Portal 6, os anapolinos puderam indicar as imobiliárias preferidas.

Posteriormente, os três mais indicados na consulta pública foram selecionados para a fase de votação, que também aconteceu no aplicativo de mensagens.

“Parabenizamos Ander Imóveis pela vitória no Troféu Excelência. Essa vitória é um reconhecimento de que todos os esforços e dedicação estão sendo vistos pela população anapolina. Parabenizamos também Excho e Lúcio Imóveis, pela segunda e terceira colocação”, afirmou Weverthon Dias, Diretor Geral do Portal 6.