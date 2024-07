Apostas de Goiás levam bolada no 2º maior prêmio do ano da Mega-Sena; saiba de onde

Com premiação acumulada em R$ 120 milhões, concurso foi realizado na noite da última terça-feira (02)

Gabriella Pinheiro - 03 de julho de 2024

(Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Três apostas de Goiás bateram na trave e conseguiram levar uma boa parte da premiação do concurso 2744 da Mega-Sena, realizado na última terça-feira (02).

Feito pela Caixa Econômica Federal (CEF), o sorteio contou com um prêmio acumulado de R$ 120 milhões, sendo considerado o segundo maior do ano. As dezenas sorteadas foram: 10 -25 – 26 – 33 -34 – 38.

Duas apostas de Goiânia, ambas simples, acertaram quatro números e levaram parte do dinheiro. Elas foram feitas nas lotéricas Vida Nova e Sonho Milionário.

Já outra aposta, também de caráter simples, foi realizada por meio de canais eletrônicos, em Trindade. Cada uma delas levou um total de R$54.826,38.

O próximo concurso da Mega-Sena acontecerá na quinta-feira (04) e contará com uma premiação acumulada de R$ 170 milhões.