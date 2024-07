Conheça história de andarilho que salvou vítimas de acidentes em rodovia goiana e ‘desapareceu’

Ao perceber o acidente, ele viu que dois ocupantes de um dos caminhões estavam com ferimentos leves, presos às ferragens

Samuel Leão - 03 de julho de 2024

Imagem mostra andarilho limpando a rodovia. (Foto: Divulgação/PRF)

Por motivos desconhecidos, uma colisão entre dois veículos de carga deixou duas pessoas presas na cabine de um dos caminhões. O caso aconteceu na tarde desta terça-feira (02), na BR-452, e contou com a ajuda inusitada de um andarilho.

Ao perceber o acidente, ele viu que dois ocupantes de um dos caminhões estavam com ferimentos leves, presos às ferragens. Os veículos que colidiram iam no sentido Itumbiara-Rio Verde, no momento da batida.

Os ocupantes ficaram encarcerados após um acertar a traseira do outro. O homem, de aproximadamente 40 anos, caminhava pela rodovia e notou a situação.

Preocupado, ele correu até os veículos e resolveu resgatar as vítimas. Após certo tempo, ele foi capaz de retirá-las de dentro da cabine, garantindo a segurança de ambas.

Pouco depois, outros populares se mobilizaram, dentre eles caminhoneiros, que pararam para ver o que havia ocorrido. Eles então isolaram a bateria do veículo, para evitar incêndios.

Além de salvar os acidentados, após receber apoio de outras pessoas, o andarilho ainda pegou uma vassoura e limpou a pista, retirando os estilhaços da rodovia e garantindo a circulação segura para todos os motoristas.