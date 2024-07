Engecom vence Troféu Excelência e é eleita melhor incorporadora de Anápolis

Emisa e Realiza também foram reconhecidas pelo público anapolino, ocupando a segunda e a terceira colocação, respectivamente

Isabella Valverde - 03 de julho de 2024

Engecom. (Foto: Reprodução/Google Maps)

Com o encerramento da disputa, nesta quarta-feira (03), a Engecom foi coroada a grande vencedora do Troféu Excelência, na categoria melhor incorporadora de Anápolis.

Emisa e Realiza também foram reconhecidas pelo público anapolino, ocupando a segunda e a terceira colocação, respectivamente.

A premiação foi realizada em duas etapas, sendo inicialmente realizada uma consulta pública, de onde saíram as três grandes finalistas. Após este primeiro momento, as selecionadas foram para a fase de votação, que ocorreu de forma aberta e transparente no canal do WhatsApp do Portal 6.

O Troféu Excelência conta com o objetivo de reconhecer os melhores profissionais da cidade, em suas respectivas áreas.

Assim, a Engecom mostrou para o que veio e conquistou o coração do público anapolino, sendo a grande vencedora da premiação.

“Parabenizamos a Engecom pela excelência nos serviços oferecidos e pelo reconhecimento da população. Parabenizamos também a Emisa e a Realiza, pelo segundo e terceiro lugar”, afirmou Weverthon Dias, Diretor Geral do Portal 6.