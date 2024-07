Saiu! Confira a lista dos celulares que vão ficar sem WhatsApp até o final deste mês

Nova medida passa a afetar aparelhos de diversas marcas

Magno Oliver - 03 de julho de 2024

(Foto: Marcello Casal Jr / Agência Brasil)

A partir do dia 02 de julho (terça-feira), os donos de celulares de fabricações mais antigas não poderão mais usar o mensageiro WhatsApp para se comunicar. 17 linhas de smartphones serão afetadas.

O aplicativo de mensagens será descontinuado para alguns aparelhos. Mudança acontece devido às constantes atualizações de segurança e software que alguns dispositivos não são capazes de suportar mais.

De acordo com informe da Meta na central de ajuda da plataforma, o fim do suporte de segurança e atualizações necessárias será iniciado por conta da idade avançada de alguns dispositivos.

Afinal, alguns não conseguem mais acompanhar a quantidade de atualizações que garantem o bom funcionamento do aplicativo e se tornam obsoletos.

Com a mudança, os usuários deverão atualizar o celular. Caso o aparelho não seja mais compatível com o sistema operacional, será necessário fazer o backup da conta do WhatsApp para salvar contatos e mensagens, e transferir a conta para um aparelho mais moderno.

A companhia assegurou que todos os donos de celulares afetados pela mudança foram notificados.

De acordo com a Meta, dispositivos com Android5 Lollipop ou inferior, como Android 4.1, terão problemas de compatibilidade por conta da exigência de recursos de softwares mais sofisticados para o bom funcionamento.

Para atualizar o sistema operacional no Android, basta tocar na aba das configurações do celular, ir para a seção “Sistema” e verificar se há atualizações de software disponíveis.

Para obter a versão mais recente do iOS, toque em “Ajustes”, depois em “Geral”, selecione “Atualização de Software”, toque em “Atualizações Automáticas” e ative “Baixar Atualizações de iOS”.

Veja agora os celulares que ficarão sem WhatsApp

Samsung

Galaxy S3 Mini;

Galaxy X Cover 2;

Galaxy Trend Lite.

LG

LG Optimus L3 II Dual;

LG Optimus L5 Dual;

LG Optimus L7 Dual;

LG Optimus F3Q;

LG Optimus L2 II;

LG Optimus F6.

iPhone

iPhone SEd;

iPhone 5;

iPhone 6;

iPhone 6S Plus.

Outras linhas

Alcatel Go Flip 2;

Grand S Flex;

Grand Memo;

Xperia M.

