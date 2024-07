Concurso público é lançado em Goiás com mais de 850 vagas e salários de até R$ 13 mil

Oportunidades contemplam profissionais de nível fundamental, médio, técnico e superior, e contam com carga horária de até 40h semanais

Thiago Alonso - 04 de julho de 2024

Pessoas fazendo prova. (Foto: Divulgação/MEC)

A Prefeitura de Baliza, no Noroeste goiano, divulgou a abertura de um novo concurso público para o preenchimento de 853 vagas, dentre estas de início imediato e formação de cadastro reserva.

As oportunidades são destinadas a profissionais de nível fundamental, médio, técnico e superior, contam com carga horária de até 40h semanais e salários que chegam aos R$ 13 mil.

As inscrições devem ser realizadas entre os dias 1º de agosto e 1º de setembro, por meio do site do ITAME. É necessário pagar uma taxa que varia de R$ 70 a R$ 120, a depender da escolaridade.

Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas, realizadas no dia 13 de outubro. Também ocorrerão etapas extras com prova de títulos, de aptidão física, prova prática, além de curso de formação inicial e continuada, para determinados cargos.

Confira todas as vagas disponíveis:

Nível Fundamental

Auxiliar de Limpeza Urbana (20)

Auxiliar de Serviços Gerais (52)

Gari (52)

Motorista de Veículos Leves (24)

Motorista de Veículos Pesados (32)

Operador de Máquinas Leves (20)

Operador de Máquinas Pesadas (16)

Vigilante (28)

Zelador de Cemitério (05)

Auxiliar Administrativo (28)

Eletricista (12)

Mecânico (05)

Merendeira (36)

Motorista de Transporte Escolar (36)

Recepcionista (20)

Nível Médio/Técnico

Comunitário de Saúde (29)

Agente de Combate às Endemias (08)

Assistente Administrativo (100)

Atendente de Farmácia (05)

Auxiliar de Enfermagem (12)

Auxiliar de Saúde Bucal (08)

Fiscal de Posturas e Edificações (12)

Fiscal de Vigilância Sanitária (08)

Monitor Escolar (16)

Orientador Social (12)

Técnico em Contabilidade (05)

Técnico em Enfermagem (24)

Técnico em Saúde Bucal (12)

Técnico em Informática (08)

Técnico em Raio X (05)

Nível Superior

Analista Administrativo de Licitação (05)

Analista de Controle Interno (05)

Assistente Social (16)

Educador Físico (05)

Enfermeiro (12)

Engenheiro Civil (05)

Farmacêutico (08)

Fisioterapeuta (05)

Médico Clínico Geral (12)

Nutricionista (08)

Odontólogo (12)

Psicólogo (08)

Supervisor de Ensino (05)

Professor PIII nas Áreas de Apoio Educacional (16)

Ciências da Natureza (05)

Educação Física (05)

Ensino Religioso (05)

Geografia (05)

História (05)

Intérprete de Libras (05)

Língua Inglesa (05)

Língua Portuguesa (05)

Matemática (05)

Pedagogo (36)

Para mais informações, leia o edital.