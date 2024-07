Elimine os ratos que invadiram sua casa com apenas 2 ingredientes

Solução caseira viralizou nas redes sociais e os seguidores aprovaram a misturinha

Magno Oliver - 04 de julho de 2024

(Foto: Captura de Tela/Instagram\Lanedicasereceitas)

Se você notar a presença frequente de ratos na sua casa, pode saber que algo está errado e que eles estão conseguindo abrigo e comida nela.

Vale lembrar que os animais podem até parecer inofensivos, mas oferecem um sério risco à saúde humana. Eles são portadores de mais de 35 tipos de doenças transmissíveis ao homem e à outros animais domésticos.

Além disso, engana-se quem pensa que eles só roem comida e madeira. Eles conseguem roer também chumbo, plástico, tijolo e até alumínio.

Quer aprender a eliminar de vez os ratos da sua casa e acabar com essa ameaça à saúde? Confira a dica caseira que viralizou na internet para se livrar desse problema.

A presença de ratos na sua casa é um sinal preocupante e medidas sanitárias devem ser tomadas o mais breve possível. Pensando nisso, trouxemos uma dica que bombou no Instagram para te ajudar.

O perfil @lanedicasereceitas viralizou com uma solução com ingredientes que você tem em casa para eliminar ratos.

Ingredientes da mistura caseira

2 colheres de cimento;

Recipiente para a mistura;

2 colheres de floco de milho.

Como montar o preparo

Conforme é explicado no vídeo, coloque no recipiente as 2 colheres de cimento e depois as 2 colheres de flocos de milho.

A Lane conta que, como eles gostam de flocos de milho, os ratos ficarão atraídos e irão consumir a misturinha fatal. O cimento vai petrificar os órgãos e eles vão secar.

Então, divida a mistura em mais potinhos plásticos de sua preferência e espalhe por pontos estratégicos da sua casa, como embaixo do armário, sofá ou próximo dos ralos.

Confira o vídeo completo da receita caseira:

Uma publicação compartilhada por LANE CARVALHO (@lanedicasereceitas)

